Nosotti: "Derby bel crocevia. Una vittoria del Milan toglierebbe certezze all'Inter"

Marco Nosotti, intervenuto a SkySport24, ha parlato così del derby tra Inter e Milan: "E' un bel crocevia. Se l'Inter continuerà ad essere prima in tutte le statistiche sarà difficile fermarla. Se è impossibile per il Milan? No. Pioli ha dato un'identità precisa e un gioco al Milan. Se il Milan dovesse vincere, acquiterebbe tante certezze e le toglierebbe all'Inter. I rossoneri avranno delle assenze importanti, però il Milan ha delle idee ben chiare e ha un Leao che è in grande forma. Kessie trequartista è un'idea interessante per limitare Brozovic".