Nosotti: "Kessie è una certezza del Milan"

Il giornalista Marco Nosotti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così del momento di Franck Kessie: “Kessie è una certezza. In questo momento ha acquisito consapevolezza in quello che sa fare, di quello che può essere all’interno di un gruppo. A due interpreta bene quel ruolo, mi piace questo Milan con i due davanti a schermo e in costruzione, si sono integrati bene. Tonali poi è uno che sa fare tutto”.