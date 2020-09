Nosotti: "Milan, non credo che si vada verso il centrocampo a 3"

Il giornalista Marco Nosotti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così del centrocampo del Milan: "I giocatori che il Milan ha comprato e sta guardando per il centrocampo vanno bene a due. Doppio schermo e doppio play davanti alla difesa, con qualità ormai accertate. Bennacer fa benissimo nel gioco a due in entrambe le fasi, e anche Tonali. Non credo che si vada a 3 in questo momento. Il regista davanti alla difesa lo può fare Tonali ma in questo momento il centrocampo è a due.