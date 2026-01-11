Nosotti sul Milan: "Bisogna continuare con la striscia di imbattibilità e con il fatto che ha subito appena 8 gol su azione"

Nel pre partita di Fiorentina-Milan, sfida valida per la 20esima giornata di Serie A Enilive, Marco Nosotti è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare della formazione di Massimiliano Allegri e della possibilità che in futuro il tecnico rossonero possa cambiare modulo optando per una difesa a 4 e un attacco a 3:

"Può pensare di fare altre cose, però oggi credo che sia ancora un 5-3-2, perché bisogna continuare con la striscia di imbattibilità e con il fatto che ha subito appena 8 gol su azione. Però l'idea è quella lì, di giocare anche con un centravanti e con due uomini, lasciando libero Leao. Però hai su cui appoggiarti, fare un 4-3-3 in futuro".