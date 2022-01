Nosotti: "Tonali è un giocatore indispensabile per il Milan"

Marco Nosotti è intervenuto a Sky Sport 24, commentando la crescita di Sandro Tonali al Milan: “C’è un giocatore indispensabile per il Milan che è Tonali, per la maturità e la continuità che sta dimostrando, per l’aderenza al progetto ed un senso di appartenenza forte che l’ha portato anche a ridursi lo stipendio. Sembra che risponda bene anche Bakayoko ma credo che il Milan debba migliorare la squadra. Credo che, come rinforzo, ci potrebbe stare anche un giocatore offensivo”