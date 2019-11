Novellino: "Nel Milan il migliore è stato Romagnoli, in attacco hanno deluso Piatek e Suso"

Walter Novellino doppio ex di Milan e Napoli ha parlato della sfida in programma sabato sulle colonne de Il Mattino: "Per il Napoli potrebbe essere importantissimo per il morale vincere a Milano, i tre punti darebbero serenità a tutto l'ambiente in un momento di caos. Per il Milan è solo una questione di tempo, ne verrà fuori e potrà provare ancora ad inserirsi per un posto in Champions. Nel Milan finora il migliore è stato Romagnoli, in attacco invece hanno deluso Piatek e Suso. La forza del Napoli sta innanzitutto negli attaccanti".