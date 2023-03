Nuove regole UEFA sulle multiproprietà? Ceferin: "Interesse crescente, valutiamo novità"

MilanNews.it

L'UEFA potrebbe aprire presto a nuove regole sul tema delle multiproprietà. L'ha fatto capire il presidente dell'organo regolatore del calcio europeo, Aleksander Ceferin, ospite dello show Overlap sulla tv inglese: "Dobbiamo parlare di queste regole per capire cosa fare, c'è sempre più interesse verso le multiproprietà. Non dobbiamo limitarci a dire di no agli investimenti, serve individuare quali regole applicare in certi casi e che siano rigide.