Nuovo infortunio per Neymar: lascia il campo in lacrime

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Neymar si è nuovamente infortunato alla coscia sinistra e ieri ha lasciato il campo in lacrime durante la quarta giornata del campionato brasiliano contro l'Atlético Mineiro. Al suo esordio in campionato con il Santos in questa stagione, Neymar ha trascorso solo 34 minuti in campo prima di essere costretto a uscire per infortunio. Le telecamere hanno ripreso la smorfia di dolore del giocatore. Il 33enne brasiliano inizialmente è rimasto in campo ma alcuni minuti dopo è stato sostituito dall'argentino Benjamin Rollheiser.

In lacrime, Neymar è stato applaudito a gran voce dai suoi tifosi. La partita di mercoledì, vinta per 2-0 dal Santos, è stata la prima di Neymar nel Brasileirao, in cui ha fatto la sua prima apparizione stagionale domenica scorsa, giocando l'intero secondo tempo al Maracana contro il Fluminense. (ANSA).