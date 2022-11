Nuovo San Siro, un altro ricorso al Tar: Milan e Inter in attesa

MilanNews.it

Nonostante sia finito il dibattiton pubblico non si placano le insidie per Milan e Inter verso la costruzione del nuovo stadio di San Siro. L'Associazione Gruppo Verde Milano San Siro ha infatti presentato un nuovo ricorso al Tar che ha come oggetto la rifunzionalizzazione dell'impianto attuale e dunque quale sarà il destino del vecchio stadio. I due club non hanno commentato e aspettano la relazione del Comune sul dibattito per procedere nell'iter burocratico previsto. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.