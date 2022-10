Nuovo San Siro, Zazzaroni: "Io so che solo una società vuole mettere i soldi, e non è nerazzurra..."

MilanNews.it

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della situazione relativa al nuovo stadio di Milano, tra tempistiche e difficoltà economiche dell'Inter, nel suo intervento in diretta a Pressing su Italia 1: "Parliamo tanto di fare gli stadi e di avere impianti moderni… Lì (a Milano, ndr) riqualificano addirittura la zona. Il problema è trovare i soldi. Da quello che so io una società lì vuole mettere, e non è nerazzurra. L’altra non ha ancora detto se li mette o non li mette; sono circa 500 milioni a testa. Il vero problema è anche quello: ci sono i soldi per fare tutta questa operazione? Li mettono tutti e due i club?”.