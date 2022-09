Nuovo stadio di Milano: oggi inizia il dibattito pubblico. Milan con le idee chiare

MilanNews.it

Comincia oggi ufficialmente il dibattito pubblico sul progetto del nuovo San Siro voluto da Inter e Milan con lo scopo di presentare al pubblico e alla cittadinanza - invitata a partecipare - la proposta del nuovo stadio di Milano e di raccogliere osservazioni e proposte per consentire di valutare e migliorare il progetto: "Nella mia esperienza - ha precisato subito il coordinatore Andrea Pillon - non c’è un progetto che non abbia subito della modifiche alla luce di un Dibattito Pubblico, anche piuttosto sostanziali in alcuni casi".



Gli incontri

Come riportato dall'ANSA, il dibattito comprenderà 13 appuntamenti: cinque incontri pubblici (il primo domani a Palazzo Marino), altri cinque incontri tecnici di approfondimento e due attività nel quartiere San Siro, di cui un sopralluogo partecipato all'area dell'attuale Meazza, con l'ultimo che riguarderà la presentazione della relazione finale. "Ascolteremo - ha precisato Paolo Scaroni, presidente del Milan - quello che uscirà, è vero che è un processo che ci ha fatto perdere un altro anno, ma se riusciremo uscirne in modo positivo sarà un anno guadagnato".



Dal Milan idee chiare

Innanzitutto, è impossibile ristrutturare San Siro: "O facciamo il nuovo stadio a San Siro oppure lo facciamo da un'altra parte. Ovviamente guardiamo anche altrove perchè dobbiamo avere delle alternative e poi perchè magari troviamo aree con delle caratteristiche che San Siro non ha. Non abbiamo quindi piani B, ma solo diversi piani A". Per il Milan il nuovo stadio è, d'altronde, una assoluta priorità: "In RedBird sanno cosa vuol dire avere uno stadio di proprietà. Mi stanno dando un grande supporto con persone che hanno costruito tanti stadi". Nella speranza che il dibattito pubblico si concluda positivamente, Milan e Inter potrebbero vedere il nuovo stadio pronto nel 2027, con l'area circostante completata entro il 2030.