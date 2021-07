Nuovo stadio, difficile che la dichiarazione di pubblico interesse possa arrivare prima delle elezioni di ottobre

Nella giornata di ieri, c'è stato un vertice tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il Milan, rappresentato da Gordon Singer, Paolo Scaroni e Ivan Gazidis: dopo l'Inter, anche la delegazione rossonera ha voluto incontrare gli esponenti di Palazzo Marino per chiedere un’accelerazione all’iter per il nuovo stadio. Difficile, però, come riporta il Corriere di Milano, che la dichiarazione di pubblico interesse sull’opera possa arrivare prima delle elezioni comunali in programma ad ottobre.