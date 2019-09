Nuovo stadio: ecco perchè è stata ridotta la capienza fino a 60 mila posti

Dal sito ufficiale del nuovo stadio (nuovostadiomilano.com), si prova a rispondere ad alcune delle domande più frequenti in questo momento storico per la costruzione del nuovo impianto.

Perchè ridurre la capienza rispetto allo stadio San Siro?

La capienza dello stadio è stata individuata sulla base degli standard internazionali e dello storico dei Club: negli ultimi 10 anni il numero di spettatori medi che hanno assistito alle partite delle due squadre è stato di circa 47.300 spettatori. Uno stadio occupato in ogni ordine di posti è un obiettivo per tutti, perché crea un’atmosfera unica per chi partecipa alla partita, spettatori e uomini in campo, e per tutti coloro che seguono il match in giro per il mondo. Ogni partita sold-out è un evento. Quanto ai posti corporate, la quota del Meazza oggi è del 4%, contro una media internazionale di circa il 15% e con una scarsa qualità di visione. L'aumento degli spazi vip non sacrifica in alcun modo l'obiettivo primario di uno stadio per tutti, dalle famiglie alle tifoserie organizzate, e che offre a tutti un'elevata qualità di esperienza, in termini di visione del campo, confort, accessibilità, servizi accessori.