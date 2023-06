Nuovo stadio, ecco perché San Donato vale l'investimento di un miliardo

MilanNews.it

Il tema del nuovo stadio è tornato al centro della cronaca con l'approfondimento di ieri su Gazzetta dello Sport dell'opzione San Donato che viene riproposto anche oggi. Gerry Cardinale ha come priorità la costruzione del nuovo impianto e sarebbe pronto a investire 1 miliardo di euro per portare a termine questa sua missione. L'area San Francesco di San Donato è perfetta sia per la posizione strategica che garantirebbe un grandissimo traino per le sponsorizzazione che per limitare la burocrazia: si tratta di suolo privato e sul quale già si pratica attività sportiva.

Inoltre l'area è ben servita da ferrovia e metropolitana, un aspetto da non sottovalutare. Inoltre i tempi sarebbero più celeri rispetto al Comune di Milano e Cardinale già per il 2029 vorrebbe avere il suo nuovo stadio.