"Per le Olimpiadi del 2026 si potrà scegliere se utilizzare il vecchio Meazza o il nuovo impianto: credo che di fronte al più bello stadio del mondo la scelta sarà semplice". Lo ha dichiarato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, dopo gli ultimi sviluppi sul fronte stadio. Come riporta Tuttosport, il numero uno di via Aldo Rossi di è detto ottimista sull’inizio dei lavori entro il 2021.