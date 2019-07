Nuovo stadio, Milan e Inter hanno tre zone alternative a San Siro

Dopo aver presentato il masterplan del nuovo stadio, Milan e Inter chiedono la dichiarazione di pubblico interesse del Comune di Milano, che entro 90 giorni dovrà esprimersi. Se arriverà il sì - scrive La Gazzetta dello Sport - si passerà all’elaborazione del progetto vero e proprio. Il no non viene nemmeno preso in considerazione dai club, che hanno almeno altre tre zone dove potersi trasferire, con Sesto San Giovanni in pole.