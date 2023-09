Nuovo stadio Milan, ecco quale sarà la capienza dell'impianto

Il Milan ha presentato oggi il progetto per il nuovo stadio di proprietà a San Donato. Per il nuovo stadio – il cui concept potrà essere presentato in una fase successiva dell’iter e non è dunque oggetto della documentazione presentata oggi – l’ipotesi progettuale prevede la costruzione di un impianto innovativo, sostenibile e multifunzionale, in grado di accogliere circa 70mila spettatori.