NY Times - A breve l'annuncio per la nuova Superlega. C'è anche il Milan

Il calcio mondiale potrebbe presto essere sconvolto sia sul piano prettamente sportivo che economico. Secondo quanto riportato dal New York Times, infatti, alcuni tra i club più ricchi e leggendari del mondo hanno concordato la creazione di una nuova competizione europea; l'annuncio potrebbe arrivare addirittura nella giornata di oggi, in modo da 'screditare' mediaticamente il Comitato Esecutivo della UEFA in programma domani.

Parteciperebbero alla nuova SuperLega - come viene chiamata da ormai diversi mesi - Real Madrid e Barcellona in Spagna, Manchester United e Liverpool in Inghilterra, e Juventus, Inter e Milan in Italia; resterebbero, dunque, escluse le squadre francesi e quelle tedesche, perché, al momento, avrebbero rifiutato l'invito dalle società prima citate.

Il tutto per un totale di 12 club che, come scrive il quotidiano americano, "si sono iscritte come membri fondatori o hanno espresso interesse ad unirsi al gruppo".

I club "fondatori" dovrebbero essere Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, AC Milan e Juventus.