NY Times - Dietro al progetto Superlega c'è anche la FIFA

Come spiega il New York Times in un articolo, si evidenzia che nell'accordo per la Superlega si evidenzia la necessità di un'intesa con la Fifa per portare avanti questa nuova competizione. Stando a fonti molto vicine al torneo e sentite dal New York Times, Gianni Infantino era a conoscenza dei piani, tenendo diversi colloqui nei mesi precedenti. Secondo il quotidiano americano, i contatti tra le parti sarebbero iniziate già nel 2019.