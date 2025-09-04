Obiettivi Odogu: "Da squadra vogliamo vincere tutto. Sono qui per aiutare"

David Odogu, nuovo difensore rossonero classe 2006, è stato l'ultimo acquisto della campagna estiva del Milan e oggi è stato presentato, poco dopo il suo nuovo compagno Cristopher Nkunku, in conferenza stampa alla presenza dei giornalisti. Il calciatore è arrivato per fare il quinto centrale della rosa di Allegri dal Wolfsburg con cui ha giocato tre partite tra i professionisti, tutte arrivate in Bundesliga, massimo campionato tedesco. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Ti ha sorpresa la chiamata del Milan?

"Non è stato sorprendente. Sono sempre stato consapevole delle mie qualità, ma sono vero grato e felice del fatto che il club creda in me. Adesso è tempo di dimostrare le mie qualità e ripagare la fiducia".

Quale obiettivo vuoi porti?

"Da squadra vogliamo vincere tutto. Vogliamo lavorare da squadra e ottenere il massimo da questa stagione. Per questo sono qui, aiutare la squadra. Per quanto riguarda obiettivi personali mostrare le mie qualità, aiutare la squadra il più possibile in stagione".