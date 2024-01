Obiettivo chiaro, Giorgio già lo sai, Rafa conosciuto come il fresco di zona

vedi letture

Immaginate il TikTok mentre leggete questo articolo: oltre all'intervistatore, che potrebbe essere chiunque tra voi lettori, vi sono Stefano Pioli a sinistra, Giorgio Furlani al centro e Rafael Leao a destra. Alla domanda 'Come vi chiamate?', i tre rispondono rispettivamente così: "Obiettivo chiaro, Giorgio già lo sai, mi chiamo Rafa ma sono conosciuto come il fresco di zona".

Fatte le dovute presentazioni, è doveroso procedere a spiefare meglio chi sono questi personaggi e perché hanno risposto così.

Stefano Pioli obiettivo chiaro

Qui è tutto piuttosto semplice. Per descrivere al meglio chi sia tale 'Pioli obiettivo chiaro', basta riportare le dichiarazioni a DAZN del post Milan-Roma, nelle quali il tecnico rossonero ha delineato precisamente quale sarà lo scopo dei rossoneri in questa seconda parte di stagione, in cui ci si trova fuori dalla Champions League e dalla Coppa Italia e a -9 dall'Inter capolista: "Toglietici dalla lotta scudetto (sorride, ndr). Noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi. Noi abbiamo un obiettivo chiaro: abbiamo fatto un discreto girone di andata, ora vogliamo fare un ottimo girone di ritorno. Potevamo avere qualche punto in più. Paghiamo quelle quattro gare in cui abbiamo fatto solo due punti, non giocando male. Ma non guardiamo al passato, guardiamo al presente e al futuro. Possiamo dire la nostra in campionato e in Europa League".

Giorgio Furlani già lo sai

E come se non lo sa... Sin dai primi responsi sugli infortuni lunghi di Tomori, Thiaw e Kalulu, l'amministratore delegato rossonero sapeva perfettamente di dover intervenire sul mercato per rinforzare numericamente la rosa con 2-3 acquisti, soprattutto in difesa. Oltre agli arrivi di Matteo Gabbia e di Filippo Terracciano, c'è da attendersi - come comunicato anche da Pioli - un altro acquisto nel reparto difensori centrali: Buongiorno del Torino (molto difficile per costi), Brassier del Brest (richiesta di 10 milioni di euro da valutare) e Kouassi del Siviglia (valutazioni in corso per il prestito) i nomi sul tavolo... perché Giorgio già lo sa di dover intervenire con decisione e né in estate né in inverno si è tirato e si tirerà indietro.



Rafa conosciuto come il fresco di zona

Rafael Leao è assolutamente il fresco di zona: bello, attraente, cool, figo, forte, fortissimo, simpatico. Uno di quelli che drippa, che fa stile, che sposta le folle e i cuori. Il punto - che è la cosa che interessa di più ai nostri lettori - è che Rafa deve tornare a spostare il mondo anche sul campo da calcio. In campionato non segna dal 23 settembre e non tira in porta dal 29 ottobre e, nonostante le sue prestazioni siano, comunque, in qualche modo positive, da lui è doveroso aspettarsi di più. Non gli si chiede di rientrare in difesa, di sacrificarsi per 90 minuti o di mostrare la faccia cattiva - perché non è nelle sue corde e se sei il fresco di zona è pure un po' incoerente - ma di fare il Rafael Leao. Semplicemente il Leao cool che conoscono tutti.