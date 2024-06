Obiettivo Diogo Leite, i suoi numeri in carriera tra Porto, Braga e Union

Nelle ultime ore è avanzato un nuovo nome per la difesa rossonera. Si tratta del centrale portoghese Diogo Leite, classe 1999, che dalla stagione 2022/2023 milita tra le fila dell'Union Berlino nella Bundesliga tedesca. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato - L'Originale, puntata di martedì sera, il difensore lusitano sarebbe entrato nelle mire del club rossonero. Stando a quanto riportato la richiesta dei tedeschi sarebbe di circa 18 milioni di euro.

Diogo Leite ha cominciato la sua carriera professionistica nel Porto, squadra dove ha militato anche da ragazzino. Con i dragoes ha giocato tre stagioni totalizzando 51 presenze e segnando anche 3 gol. Poi il passaggio allo Sporting Braga, sempre in Portogallo, dove è rimasto per una singola stagione e ha collezionato 34 presenze. Le sue prestazioni hanno attirato gli occhi dell'Union Berlino, appena qualificatosi per l'Europa. In due stagioni tra Bundes, DFB Pokal, Europa e Champions League, Leite ha messo insieme 80 presenze e 1 gol.