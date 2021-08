Obiettivo Ilicic, i numeri dello sloveno nella scorsa stagione

Che Ilicic piaccia al Milan e che ad Ilicic non è di certo un segreto. Da mesi è di dominio pubblico questo reciproco gradimento e lo sloveno è uno degli obiettivi di mercato (low cost) dei rossoneri per questa sessione di mercato. Il fantasista atalantino è apprezzato per le sue ottime doti tecniche, sia nel dribbling, sia nel passaggio e sia nel tiro. Il numero 72 della Dea infatti, nonostante un'ultima stagione con diversi alti e bassi, è riuscito ad accumulare uno score di tutto rispetto: tra Serie A, Coppa Italia e Champions League ha collezionato 38 presenze (per 1889 minuti), impreziosite da 7 gol e 11 assist.