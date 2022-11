Obiettivo Luis Semedo, i suoi numeri con il Benfica B

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport è spuntato un nuovo nome per il futuro attacco rossonero. Si tratta di Luis Semedo, classe 2003 portoghese in forza al Benfica. Il calciatore gioca quest'anno nella formazione B della squadra lusitana che disputa il campionato di seconda divisione. Per lui in qeusta stagione 13 presenze complessivi tra seconda divisione, Youth League e campionato primavera: 8 gol totali segnati. In particolare è il rendimento in Europa che è interessante: 4 gare, 4 gol.