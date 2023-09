Obiettivo Rafa Mir, i numeri dello spagnolo in carriera

Il Milan tenta l'assalto finale per la punta nelle ultimissime ore di mercato. Dopo che la trattativa per Mehdi Taremi è saltata, i rossoneri puntano forte su Rafa Mir, attaccante 26enne spagnolo in forza al Siviglia. Nonostante la ancor giovane carriera, esperienze su più livelli per Rafa Mir che ha avuto trascorsi anche in Premier League e Championship con Wolverhampton e Nottingham Forest.

Il calciatore è cresciuto nel Valencia che poi l'ha ceduto ai Wolves dove, però, non ha sfondato ed è stato girato in prestito a Forest, Las Palmas e Huesca. Dal 2021 è al Siviglia. In totale ha giocato 265 partite tra i professionisti segnando 85 gol.