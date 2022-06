Obiettivo Renato Sanches, i numeri della sua carriera a Lille

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Tra i tanti nomi di mercato che stanno venendo accostati al Milan in queste settimane, uno dei più concreti è quello di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese del Lille ha un contratto che scade nel 2024 e non avrebbe intenzione di prolungare con il club francese. Il Milan sta lavorando sia con il giocatore che con la dirigenza per poter mettere a disposizione di Pioli il classe 1997. Vediamo i suoi numeri nelle tre stagioni in Francia. Secondo i dati Transfermarkt, in totale Sanches ha collezionato 91 presenze tra campionato, coppe nazionali e Champions League (giocata in due stsagioni su tre) per un totale di 5.842 minuti. Ha segnato 7 gol e fornito 10 assist. Inoltre ha subito solamente un cartellino rosso, per somma di ammonizioni nel corso dell'ultima Ligue 1. Nelle sue tre stagioni ha occupato tutti i ruoli del centrocampo e, talvolta, è stato impiegato anche come trequartista.