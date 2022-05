Oddo: "I risultati del Milan sono merito di tutti: società, allenatore e giocatori"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Oddo, rossonero che faceva parte del Milan del diciottesimo scudetto, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha così parlato della sua ex squadra con cui ha vinto anche una Champions: "Con l’avvento di Pioli in panchina si è costruito qualcosa di veramente importante, solido, duraturo. Fino a poco tempo fa il Milan non era nemmeno il favorito assoluto per la vittoria del titolo, oggi evidentemente sì ma ripeto è frutto della costruzione e del lavoro che è stato fatto fino a oggi, settimana dopo settimana. Merito che va riconosciuto a tutte le componenti, con un applauso vero a società, allenatore e giocatori".