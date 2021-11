Oddo: "Milan e Atletico hanno due grandi allenatori ma preferisco la proposta di Pioli"

L'ex rossonero Massimo Oddo, oggi allenatore, ha parlato a Milan TV di Pioli e Simeone nel pre partita di Atletico Madrid-Milan: "Sono due grandi allenatori che offrono un calcio diverso. Mi piace più la proposta di Pioli perché è più moderna, fatta di smarcamento, occupazione degli spazi. Simeone lo conosco, ripropone da allenatore quello che era da calciatore. Il suo stile conservativo non è una pecca ma un suo punto di forza. Ha le idee chiarissime, una volta mi disse che solo tre squadre al mondo possono permettersi due attaccanti e due centrocampisti offensivi, il resto sono squadre umili con una punta, un attaccante di supporto e uno dei due esterni più offensivi. Crede fortemente in questa compattezza, in questa difesa e ripartenza. È il suo credo e lo fa molto bene come dimostrano i risultati”.