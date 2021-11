Oddo su Ibra: "Nel nostro spogliatoio c'erano altri leader come lui, ora è l'unico"

Massimo Oddo, campione d'Italia e d'Europa con il Milan, ha parlato a Milan TV di Zlatan Ibrahimovic: “Credo che Ibra sia cambiato come carattere. Nel nostro spogliatoio c’era lui ma anche altri che avevano quella leadership. In questo Milan lui si sente ancora più papà, quasi in dovere di dover trasmettere qualcosa in più. Una volta era anche un po’ sfrontato, diceva un sacco di fregnacce (ride, ndr). Ora è maturato molto nel suo percorso di crescita. Il Milan secondo me ha ottimi giocatori e un futuro davanti perché sono giovani. Ma quanti hanno esperienza a livello internazionale? Giroud, Kjaer… Ce ne sono veramente pochi. È questo uno dei motivi per cui il Milan è indietro. Le partite di Champions sono diverse, e se non hai un tot di giocatori in campo giocatori che hanno fatto esperienza allora è molto più difficile. I vari Tomori e Tonali stanno facendo ora questa esperienza”.