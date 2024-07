Oggi a Manhattan l'evento "House of Milan" per presentare l'Away kit

AC Milan e PUMA hanno presentato ufficialmente oggi l’Away kit del Club per la stagione 2024/25, che fonde una raffinatezza senza tempo con un design moderno per incarnare l'essenza del Milanismo.

Il nuovo Away kit è stato svelato in anteprima ieri sera allo Yankee Stadium, durante l’amichevole che il Milan ha giocato contro il Manchester City. In un’epica prima volta per il Milan, la squadra ha indossato l’Home kit nel primo tempo e poi ha sorpreso i tifosi passando al nuovo Away kit per il secondo tempo, segnando così il suo debutto ufficiale in campo in una modalità inedita per il Club.

In occasione del lancio del nuovo Away kit, AC Milan e PUMA organizzeranno un evento esclusivo "House of Milan" il 28 luglio a Manhattan. L'evento riunirà stakeholder e celebrities per celebrare il nuovo kit.

Il nuovo Away kit di AC Milan è disponibile da oggi nei PUMA Store, su PUMA.com, negli AC Milan Official Store, su store.milan.com e presso selezionati retailer in tutto il mondo.