Oggi Pioli riceve il Premio Liedholm 2021 essendosi distinto per risultati e valori

Stefano Pioli riceverà oggi, nella cornice di Villa Boemia di Cuccaro Monferrato, il Premio Liedholm 2021; sarà possibile seguire in diretta testuale, a partire dalle ore 12, la premiazione con tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero grazie agli inviati sul posto di MilanNews.it.

Il Premio Liedholm, intitolato all'onore del grande calciatore rossonero, campione sul campo, signore nella vita, "viene attribuito - si legge sul sito ufficiale - ogni anno a uno sportivo che si sia particolarmente distinto non solo per i risultati raggiunti, ma per quei valori di lealtà, correttezza, signorilità, trasparenza ed eleganza che tanto hanno contraddistinto la vita e la carriera sportiva del grande Nils. Il Premio è stato fino a oggi assegnato da una giuria composta da illustri personaggi del mondo del calcio, quali Rivera, Antognoni e Baresi, da importanti giornalisti sportivi, come la firma della Gazzetta dello Sport Alberto Cerruti e presieduta dal figlio di Nils Liedholm, Carlo, ogni autunno, nella tenuta della famiglia Liedholm a Cuccaro Monferrato, in provincia di Alessandria".

L’Albo d’oro del Premio Nils Liedholm:

2011 – Carlo Ancelotti

2012 – Vicente del Bosque

2013 – Michel Platini

2014 – Paolo Maldini

2015 – Roberto Donadoni

2016 – Claudio Ranieri

2017 – Vincenzo Montella

2018 – Leonardo

2019 – Sara Simeoni e Claudio Marchisio

2021 - Stefano Pioli