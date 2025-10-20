Oggi si chiude la settima giornata: risultati e programma

vedi letture

Manca solo una partita per concludere il programma della settima giornata di Serie A Enilive: stasera alle 20.45 si gioca Cremonese-Udinese. Di seguito tutti i risultati e il programma del turno che si sta per concludere.

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo 0-0

ore 15, Pisa-Hellas Verona 0-0

ore 18, Torino-Napoli 1-0

ore 20.45, Roma-Inter 0-1

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus 2-0

ore 15, Genoa-Parma 0-0

ore 15, Cagliari-Bologna 0-2

ore 18, Atalanta-Lazio 0-0

ore 20.45, Milan-Fiorentina 2-1

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese

MILAN-FIORENTINA, LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI

"Posso solamente dire - ha dichiarato mister Massimiliano Allegri a Dazn - che la squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol non avevamo concesso neanche un tiro in porta e abbiamo preso un gol che potevamo evitare: abbiamo avuto due occasioni nel primo con Tomori e Pavlovic, oltre un cross di Athekame. Dopo il gol subito c'è stata una bella reazione: non era semplice e siamo contenti di questo. Leao? Quando aveva Gimenez nel secondo tempo era sicuramente più libero di andare ma ci si può anche abituare a giocare senza centravanti perché questa sera Fofana, soprattutto nel secondo tempo, ha iniziato a fare inserimenti da mezzala ed è un vantaggio molto importante. Non lanciamo nessun messaggio al campionato, dobbiamo goderci questa vittoria. Mancano tanti punti per il nostro obiettivo e da domani dobbiamo recuperare più energie possibili: venerdì siamo qui di nuovo e speriamo di recuperare forse Loftus e Nkunku. Se saremo questi giocheremo lo stesso nel migliore dei modi. Dobbiamo giocare con questo entusiasmo ma senza esaltarci perché il cammino è ancora lungo".