Oggi torna in campo il Milan Futuro: orario e diretta tv della sfida col Rimini

Oggi torna in campo il Milan Futuro di Daniele Bonera: dopo lo 0-0 maturato sul campo della Torres i rossoneri oggi affrontano, sempre in trasferta, il Rimini, in un match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C.

DOVE VEDERE RIMINI-MILAN FUTURO

Data: lunedì 23 settembre 2024

Ora: 20.45

Stadio: Romeo Neri

TV: Sky, Now TV

Web: MilanNews.it