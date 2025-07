Ok, i big ci sono tutti: in tournée capitan Maignan con Leao, Pulisic e alcuni 'partenti'

Tutti i big sono presenti nella tournée del Milan in Asia e in Australia. Mike Maignan, da portiere e capitano, guiderà il gruppo. Confermata la presenza anche di Christian Pulisic, Youssouf Fofana e Alex Jimenez, i quali, per precauzioni varie, non hanno preso parte alla amichevole di questa mattina contro Milan Futuro. C'è il nuovo acquisto Samuele Ricci e il secondo portiere Pietro Terracciano, così come gli uomini sul mercato Yunus Musah, Noah Okafor e Samuel Chukwueze.

MANCA QUALCOSA

Questa sera il Milan si imbarcherà sul volo charter che porterà la squadra a Singapore, prima tappa di una tournée di poco più di dieci giorni che vedrà impegnata la squadra di Massimiliano Allegri tra Asia e Pacifico con tre amichevoli in programma. In attesa di avere una lista dei convocati al tour, considerando che qualcuno potrebbe anche rimanere a Milano per ragioni di mercato, vediamo a che punto sono le trattative rossonere e che squadra ha in mano il tecnico.

Lacune in difesa e attacco

Inutile nascondersi dietro un dito, la rosa a disposizione di Allegri per la tournée presenta delle lacune in diverse zone del campo. Quelle più evidenti riguardano i terzini: oggi nell'amichevole contro il Milan Futuro hanno giocato Filippo Terracciano e Bartesaghi (autore anche del primo gol). Non possono essere loro i titolari o comunque non possono solamente loro reggere il peso del reparto. Un altro buco abbastanza evidente riguarda il centravanti. Il Milan una punta ce l'ha e si chiama Santiago Gimenez ma fino a inizio agosto sarà in vacanza per recuperare dopo la Gold Cup. Al momento Allegri può contare solo su Noah Okafor e Lorenzo Colombo che però rimangono due profili in uscita, con i quali dunque sarà difficile costruire qualcosa.