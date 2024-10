Okafor a Sky: "Lavoro ogni giorno per farmi trovare pronto. Felice di aver aiutato la squadra"

Noah Okafor commenta ai microfoni di Sky la vittoria del Milan contro il Brugge. Ecco le parole dello svizzero, autore dell'assist per il 2-1 di Reijnders.

"La vittoria è stata assolutamente importante, dovevamo conquistare i tre punti e sono molto contento di essere entrato e aver aiutato la squadra con un assist. Ora sappiamo che per le prossime partite dobbiamo migliorare, prendendo una partita per volta e lavorando ogni giorno".

Quanto è difficile entrare ed essere subito pronto?

"Non è sempre facile arrivare subito all'intensità della partita, ma la chiave è essere in forma, allenarsi duramente e farsi trovare pronto quando l'occasione arriva".

Quant'è difficile giocare nello stesso ruolo di Leao?

"Posso giocare esterno alto a sinistra, a destra, ma anche centravanti o nelle due punte. Non guardo dove giocare, siamo una squadra e io devo farmi trovare pronto in ogni partita e se l'allenatore ha bisogno di me sono qui".