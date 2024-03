Okafor match winner. Noah festeggia sui social: "Non servono parole"

Noah Okafor è il match winner di Lazio-Milan. La sua conclusione a piegare le mani di Provedel all'88esimo minuto, permette ai rossoneri di passare all'Olimpico e di conquistare tre punti importantissimi nella caccia al secondo posto occupato dalla Juventus. E non è la prima volta che lo svizzero veste i panni del supereroe in questa stagione: già nella trasferta di Udine aveva trovato il gol nei minuti finali, regalando tre punti al Diavolo. Si tratta del quinto gol in campionato e del quarto entrando dalla panchina, raggiunto Jovic in quest'ultima statistica.

E così Noah Okafor ieri sera, al termine della gara, ha festeggiato attraverso i propri canali social con le migliori foto della serata e scrivendo così: "Non servono parole". Accanto alla frase, scritta in inglese, non possono mancare i cuori rossoneri. Lo svizzero, se entra così, può rivelarsi un'arma cruciale per questo finale di stagione. Tante le risposte dei suoi compagni sotto al post: da Leao ("Il ragazzo") a Tomori ("OKA-FIVE"), passando per Calabria e Musah.