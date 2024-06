Okafor non entra nella vittoria della Svizzera: non si è mai neanche alzato per riscaldarsi

vedi letture

Nella vittoria per 1-3 della Svizzera sull'Ungheria, sfida valida per la prima giornata del girone A di Euro2024, non c'è stato spazio per Noah Okafor. L'attaccante del Milan, secondo quanto riportato da RSI, è rimasto in panchina per tutto il match e non si è neanche mai alzato per iniziare il riscaldamento a bordo campo.

Non è da escludere, dunque, che possano esserci dei problemini fisici per lo svizzero rossonero.