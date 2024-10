Okafor torna titolare? Per lui solo 62 minuti in campo da settembre

Le vicissitudini con il CT della Svizzera Yakin hanno fatto sì che Noah Okafor non rientri più nel giro della Nazionale, almeno per il momento. Per questo motivo in queste due settimane di sosta l'ex Salisburgo ha lavorato a Milanello a stretto contatto con Paulo Fonseca, mettendosi in mostra e fremendo per avere un'occasione da titolare, che dovrebbe arrivare sabato pomeriggio contro l'Udinese.

Dopo aver racimolato 62' nelle ultime 6 con la maglia del Milan, scrive Il Corriere dello Sport che contro i friulani Noah Okafor dovrebbe partire da titolare al fianco di Alvaro Morata, spodestando dal suo posto Tammy Abraham, il quale dovrebbe essere punito insieme a Fikayo Tomori per il comportamento avuto a Firenze in occasione del secondo calcio di rigore del Diavolo.