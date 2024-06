Olanda-Francia, Dumfries torna sul gol annullato: "Non ostacolavo Maignan"

Denzel Dumfries, esterno dell'Olanda e dell'Inter, è intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport per analizzare la sfida contro la Francia e il gol annullato a Xavi Simons: "Io non ostacolavo la vista di Maignan - ha raccontato l'olandese -, ero di lato. Mi sono anzi fermato (mima il movimento di chi arresta il passo all’improvviso, ndi) perché sapevo di trovarmi oltre all’ultimo difensore francese. Ripeto, il gol non era da annullare. Credo che per lui (Taylor) non sia stata una decisione semplice. Infatti il Var ha impiegato tre minuti per confermarla. Comunque va bene dai, andiamo avanti, però è un peccato perché la vittoria sarebbe stata molto importante per l'Olanda".

Dumfries ha poi parlato dell'Europeo della propria nazionale fino a questo momento: "Siamo un gruppo forte che può giocarsela con tutti. Adesso pensiamo a qualificarci, poi ragioniamo passo dopo passo per capire dove possiamo arrivare. Però dobbiamo migliorare. Questo è un torneo in cui devi minimizzare gli errori. Siamo stati frettolosi in alcune scelte offensive, forse perché il nostro primo pensiero contro la Francia era di non perdere compattezza per non lasciarle corridoi facili. La fase difensiva porta via tante energie".