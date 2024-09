Olanda, i convocati provvisori per la Nations League: c'è anche Reijnders

Ronald Koeman ha comunicato i 26 calciatori provvisori che convocherà per le due sfide che l'Olanda ha in programma in Nations League nel mese di ottobre (l'11 sfiderà l'Ungheria in trasferta, il 14 la Germania, sempre in trasferta). Di seguito l'elenco completo, nel quale figurano Dumfries, Koopmeiners, Reijnders e De Vrij, mentre restano fuori sia Depay che Bergwijn:

Portieri: Flekken, Olij, Verbruggen

Difensori: Van Dijk, Dumfries, Geertruida, Hato, Van Hecke, De Ligt, J. Timber, De Vrij, Van de Ven

Centrocampisti: Gakpo, Gravenberch, Koopmeiners, Reijnders, Schouten, Q. Timber, Veerman

Attaccanti: Brobbey, Frimpong, Kluivert, Malen, Xavi Simons, Weghorst, Zirkzee