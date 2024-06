Olanda, Reijnders ancora trequartista contro l'Austria: Zirkzee c'è in panchina

Tra pochi minuti, alle ore 18, l'Olanda scenderà in campo per la sua ultima partita del girone a Euro 2024 in Germania. In virtù dei risultati di ieri gli olandesi sono già matematicamente qualificati agli ottavi di finale ma ancora c'è da decidere con quale posizione approderanno al turno successivo. In particolare l'Olanda affronterà l'Austria, squadra ancora pienamente in corsa per gli ottavi e anche per il primo posto nel girone, e dovrà vincere e sperare in un risultato positivo dal campo di Francia e Polonia. Al momento gli Orange sono primi solo per differenza reti rispetto ai transalpini.

Per la terza gara consecutiva il rossonero Tijjani Reijnders viene confermato tra i titolari. Il Ct olandese Ronald Koeman lo inserisce ancora una volta nella posizione di trequartista dove ha fatto molto bene nelle prime due uscite. In panchina c'è Joshua Zirkzee nonostante qualche linea di febbre negli ultimi giorni. Questa la formazione ufficiale dell'Olanda:

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Akè; Schouten, Veerman; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay