Olanda, Reijnders gol e magie. Ma gli Orange pareggiano all’ultimo contro la Spagna

Quarti di finale e spareggi, la Nations League entra nel vivo con ben 10 partite in programma. Nell'andata dei quarti di finale della Lega A, la Croazia sorprende la Francia e vince 2-0 nonostante un rigore parato da Maignan. Si salva la Spagna in Olanda, pareggia Merino in pieno recupero dopo il vantaggio siglato Gakpo e Reijnders.

Reijnders in gol, è lui il protagonista degliO Orange

Grande azione degli Orange e super gol di sinistro, a fin di palo per il centrocampista milanista Tijjani Reijnders. Molto bravo Frimpong a involarsi sulla destra e a mettere in mezzo per Tijjani che, al limite del'area fa partire un sinistro preciso che si insacca nell'angolino destro, sfornando una traiettoria imprendibile.

Nations League, tutte le sfide di oggi

Quarti di finale

Croazia - Francia 2-0: 26' Budimir, 45'+1 Perisic

Danimarca - Portogallo 1-0: 79' Hojlund

Italia - Germania 1-2: 9' Tonali (I), 49' Kleindienst (G), 76' Goretzka (G)

Olanda - Spagna 2-2: 9' Williams (S), 28' Gakpo (O), 46' Reijnders (O), 93' Merino (S)

Lega A/B playout

Turchia - Ungheria 3-1: 9' Kokcu (T), 25' Schafer (U), 69' Akturkoglu (T), 73' Kahveci (T)

Austria - Serbia 1-1: 37' Gregoritsch (A), 62' Samardzic (S)

Grecia - Scozia 0-1: 33' rig. McTominay

Ucraina - Belgio 3-1: 40' Lukaku (B), 66' Gutsulyak (U), 73' Vanat (U), 79' Zabarnyi (U)

Lega B/C playout

Armenia - Georgia 0-3: 33' Kochorashvili, 37' e 59' Mikautadze

Bulgaria - Irlanda 1-2: 6' M. Petkov (B), 21' Azaz (I), 42' Doherty (I)

Kosovo - Islanda 2-1: 19' Dellova (K), 22' Oskarsson (I), 58' Rexhbecaj (K)

Slovacchia - Slovenia 0-0