Olanda, Reijnders: "Non abbiamo avuto paura della Francia"

E' intervenuto così Tijjani Reijnders, centrocampista rossonero che ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine di Olanda-Francia, terminata 0-0. Il mediano olandese ha analizzato così la prestazione della squadra contro la Francia.

"Dobbiamo accontentarci di questo punto. Ogni tanto creavamo spazi, ma non doveva essere così. Poi ci siamo accorti che venivamo davvero respinti. Forse anche la stanchezza cominciava a giocare il suo ruolo, perché dovevamo correre molto. Griezmann spazia molto e, come centrocampista sinistro, non posso sempre andare fino in fondo sul lato destro. Era una questione di comunicazione con Jerdy Schouten e Stefan de Vrij. Ma rimane un giocatore molto intelligente. Non avevamo paura, ma dovevamo stare attenti. Alla fine abbiamo ottenuto un punto oltre il traguardo. Anche questo è prezioso in questa fase".