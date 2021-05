On this day - 01/05/1988 - Napoli-Milan 2-3: gara scudetto decisa da Virdis

Esattamente 33 anni fa il Milan vinceva un importanissima gara al San Paolo, decisiva in ottica scudetto. Questa partita, in particolare, è da ricordare per essere stata una gara combattuta e fu decisa dalla doppietta di Virdis e dal gol di Van Basten per i rossoneri a fronte delle reti azzurre segnate da Maradona e Careca. Questi gli highlights pubblicati dall'account Twitter del Milan.

