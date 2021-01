On this day - 02/01/1994, Reggiana-Milan 0-1: il primo gol in rossonero di Desailly

Esattamente 27 anni fa, in un Reggiana-Milan di campionato, trovava il primo gol un grande ex milanista: Marcel Desailly. I rossoneri che vinsero 1-0 grazie, proprio alla rete del talento francese, si laurearono campioni d'inverno e ebbero un'ulteriore conferma dell'importanza di Desailly negli schemi di Capello. Sui propri canali ufficiali il Milan ha condiviso gli highlights di quella partita.

