On this day - 11 aprile 2007: il capolavoro a Monaco di Baviera

L'11 aprile 2007 il Milan, dopo il 2-2 dell'andata, si presentò a Monaco di Baviera per il ritorno dei quarti di Champions League. I rossoneri di Ancelotti si presentarono con questa formazione: Dida; Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski; Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Kakà, Seedorf; Inzaghi. Serviva una vittoria per passare il turno, senza calcoli, e una vittoria arrivò. A sbloccare il risultato fu un immenso Clarence Seedorf, autore di un gran gol dal limite dell'area al 27'. Lo stesso olandese, al 31', servì Inzaghi di tacco, con Pippo bravissimo a freddare Kahn in uscita. Il risultato non cambiò più e il Milan si qualificò alle semifinale contro il Manchester.