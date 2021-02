On this day - 15/02/2012, Milan-Arsenal 4-0: splendido poker rossonero in Champions League

Esattamente 9 anni fa il Milan vinceva largamente con l'Arsenal in Champions League con un sonoro 4-0. Questa partita, in particolare, è da ricordare per lo splendido gol di Boateng: una conclusione al volo e potente finita alle spalle di Sczesny. Oltre alla rete del ghanese, arrivarono anche le reti di Ibrahimovic e Robinho Questi gli highlights pubblicati dall'account Twitter del Milan.

#OnThisDay in 2012, outgunning the Gunners in the #UCL 🤩



Una magica notte di Champions a San Siro: sono passati 9 anni dal poker all’Arsenal 🤩#SempreMilan pic.twitter.com/R8dp704WSW — AC Milan (@acmilan) February 15, 2021