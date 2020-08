On this day - 17 agosto 1995: Marco van Basten annuncia il suo addio al calcio giocato

Il 17 agosto 1955 è stata una giornata molto triste per il Milan e per tutto il mondo del calcio: quel giorno, infatti, Marco van Basten, uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi, ha annunciato ufficialmente in conferenza stampa il suo addio al calcio giocato a causa dei gravi problemi alla caviglia che lo hanno tormentato negli ultimi anni della sua carriera.