Il 24 Aprile 1988, esattamenete 32 anni fa, anadva in scena il derby tra Milan e Inter. In un San Siro strapieno, i rossoneri di Sacchi erano prepotentemente in corsa per il campionato con il Napoli di Maradona e la stracitaddina milanese, in questo senso, assumeva uno snodo fondamentale. In una partita senza storia, i rossoneri si imposero per 2-0 grazie ai gol di Virdis e Gullit.