Esattamente 9 anni fa, il Milan otteneva un importante vittoria in campionato contro il Chievo per 4-0. Quella partita, in particolare, è ricordata per essere coincisa con l'ultima rete in Serie A di Alexandre Pato. Il brasiliano, infatti, in quella stagione fu falcidiato dagli infortuni. Il brasiliano in A concluse con 117 presenze e 51 gol.